Evangelische Kirchengemeinde in Alpen :  Jubelkonfirmanden feiern in Bönninghardter Kirche

Alpen-Bönninghardt Pfarrerin Heike Becks konnte in Bönninghardt Konfirmanden begrüßen, deren Glaubensbekenntnis 50, 60 und zum Teil schon 70 Jahre zurückliegt. Die Jubiläen wurden mit einem Gottesdienst gefeiert.

Johann Esselborn beispielsweise feierte seine Eiserne Konfirmation, die Goldene Konfirmation konnte Günter Stanek begehen. „Ein schönes Ereignis“, betonte Familie Stanek, die den Festtag mit einem gemeinsamen Essen im Lokal krönte. An ihre Konfirmation im fernen Chicago kann sich Angelica Pella noch gut erinnern. „Das war ein großes Ereignis in der Familie mit einem entsprechenden Fest“, erzählte sie. Der Glaube habe in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt, habe sie geführt, gestärkt und gelenkt. „In der Schule hatten wir jeden Tag Religionsunterricht“, sagte sie. Der Tag ihrer Goldkonfirmation sei ihr wichtig. Seit Jahrzehnten lebt sie mit ihrem Mann Kunibert in Bönninghardt.