CDU-Wahlkampfnachlese : Im Blickpunkt der Republik

Alpen/Berlin JU-Mann Frederik Paul aus Alpen ist überwältigt von den Reaktionen auf seine Kritik an der CDU. Bestätigung kommt aus ganz Deutschland und aus allen politischen Lagern. Der 25-Jährige bekräftigt seine Haltung.

Frederik Paul (25), Politikmanagement-Student, saß am Montagmorgen im Seminar an der Uni Duisburg-Essen. Doch der Vorsitzende der Jungen Union im Kreis Wesel war noch ganz geflasht von der Flut an Reaktionen auf seine Wortmeldung beim Deutschlandtag der CDU-Parteinachwuchses in Münster. Dort hat der junge Mann aus Alpen in einem leidenschaftlichen Beitrag seiner Mutterpartei „politische Beliebigkeit“ attestiert – begleitet von frenetischem Jubel der politischen Freundinnen und Freunde. Seine Wortmeldung wurde am späten Samstagabend über das ZDF-Heute-Journal in die Wohnstuben der Republik getragen. Das Video, das ein Bild-Redakteur und die JU Köln auf dem Kurznachrichtenkanal veröffentlichten (wir berichteten ausführlich), zählte am Montagmorgen 130.000 Aufrufe. „Wahnsinn“, so Frederik Paul.