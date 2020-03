Kommunalpolitik in Alpen : SPD in Alpen attackiert die CDU und den Bürgermeister

Alpen 100 Prozent für Bürgermeisterkandidat Aldenhoff.

„Der Wahlkampf darf kein Kampf werden in Zeiten von Demos gegen Rechts und gegen die AfD“, mahnte René Schneider, der in seiner Funktion als Unterbezirksvorsitzender Gast der Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Alpen war. Scharfe Töne und die eine oder andere Attacke in Richtung der politischen Gegner blieben aber ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl nicht aus.

So erinnerte Fraktionschef Jörg Banemann an die unvermittelte Trennung vom Leiter des Fachbereichs Bauen und Planung, Walter Adams, vor einem Jahr. „Das unprofessionelle Verhalten des Bürgermeisters hat den Steuerzahler in Alpen gut 250.000 Euro gekostet“, sagte Banemann. Hinzu kämen die Kosten, um das Wissen aufzufangen, dass mit Adams verloren gegangen sei. „In Iserlohn wurde vor kurzem ein Bürgermeister für ein solches Verhalten aus dem Amt gekickt.“

Parteivorsitzender Wolfgang Zimmermann bezeichnete die Reaktion von CDU-Parteichef Sascha van Beek auf die Kritik der SPD am Stadtumbau als „kläglich“. Zimmermann hielt der CDU vor, sich als „Sprachrohr des Bürgermeisters und der Verwaltung“ instrumentalisieren zu lassen. „Wenn wir die Arbeit der Verwaltung und des Bürgermeisters monieren, warum fühlt die CDU sich dann angesprochen?“, lautete seine rhetorische Frage.

Mit Spannung erwartet wurde die Antrittsrede von Timo Aldenhoff. Der parteilose Bürgermeisterkandidat nannte als Ziele Sozialen Wohnungsbau und Schuldenabbau. Auch der Stadtumbau ist für ihn ein heißes Eisen: „Für viele bleibt er ein Rätsel. Was genau wann passieren soll und was der Stadtumbau letztlich kostet, weiß keiner so genau.“