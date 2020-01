Kommunalwahl in Alpen : SPD Alpen unterstützt parteilosen Bürgermeister-Kandidaten

Kommunalwahl in Alpen

Timo Aldenhoff (28) will Bürgermeister in Alpen werden. Die SPD unterstützt seine Kandidatur, auch wenn er kein Parteibuch hat. Foto: SPD/Peter Meulmann

Alpen Timo Aldenhoff (28) geht als dritter Kandidat in den Ring und will im September Nachfolger von Thomas Ahls werden.

Der Finanzbeamte, der im NRW-Finanzministerium die Verwendung europäischer Fördergelder prüft, ist in Alpen geboren, wo er immer noch wohnt. „Aus Alpen wegzuziehen, kam für mich nie in Frage“, sagt Aldenhoff. Er ist in vielen Vereinen aktiv – unter anderem bei den Junggesellen-Schützen, bei denen er 2013 König war. Außerdem engagiert er sich im Förderverein Motte, ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und war Betreuer bei Ferienfreizeiten.