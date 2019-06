Schützenbruderschaft St. Michaelis : Jannika Schmitz ist Jugendprinzessin

Rheinberg Die Jungschützen der Bruderschaft St. Michaelis ermittelten ihren neuen Regenten.

Die Jungschützen der Schützenbruderschaft St. Michaelis haben erfolgreich auf dem St.-Peter-Kindergartenvorplatz ihre neuen Prinzen ermittelt. Nicht zu Unrecht wird dieses Event auch als kleines Schützenfest der Bruderschaft bezeichnet, denn das Schießen hatte an Spannung einiges zu bieten. Es mussten schließlich die Nachfolger für den Schülerprinzen Jan-Phillip Schmitz und den Jugendprinzen Raphael Förster ermittelt werden.

So begannen die Schüler zunächst auf die Vogelpreise zu schießen. Den Kopf des Vogels ergatterte sich Johanna Schmitz. Den rechten Flügels holte Pia Seemann runter, den linke Flügel Sophie Noll und den Schwanz des Vogels sicherte sich Niklas Klopertanz. Beim anschließenden Schießen auf den Rumpf des Vogels machte sich Simon Tervooren mit dem 254. Schuss zum neuen Schülerprinzen der Bruderschaft.

Danach wurde der Vogel für die Jugend montiert. Auch in dieser Alterklasse stand zunächst der Kampf um die Vogelpreise an. Der Kopf des Vogels fiel nach einem Treffer von Jannika Schmitz, der rechte Flügel ging an Noel D’Angelo, den linken Flügel sicherte sich Juliana Schmitz. Der Schwanz des Vogels segelte nach einem Treffer von Nina Thiemann zu Boden.