In Rheinberg und Alpen bereiten die Kiesabbaupläne Sorgen. In Alpen wird die Windkraft, in Rheinberg der Bau neuer Logistikzentren kontrovers diskutiert. Unterdessen muss Alpens Bürgermeister Ahls zusehen, wie sein E-Auto brennt, und Bibi aus Borth wird Staffelsiegerin bei „Love Island“ auf RTL 2.Unser Jahresrückblick für Alpen und Rheinberg.