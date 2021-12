Jahresrückblick in Bildern : Diese Themen prägten 2021 in Alpen und Rheinberg

Alpen/Rheinberg Das Jahr 2021 wurde von der Corona-Pandemie bestimmt, auch in Alpen und Rheinberg. Aber es gab noch weitere Ereignisse und Themen. Unser Jahresrückblick in Bildern.

In Rheinberg und Alpen bereiten die Kiesabbaupläne Sorgen. In Alpen wird die Windkraft, in Rheinberg der Bau neuer Logistikzentren kontrovers diskutiert. Unterdessen muss Alpens Bürgermeister Ahls zusehen, wie sein E-Auto brennt, und Bibi aus Borth wird Staffelsiegerin bei „Love Island“ auf RTL 2. Diese und mehr Themen bestimmten das Jahr 2021 in Alpen und Rheinberg. Unseren Jahresrückblick finden Sie hier.