Alpens Finanzen : Plan und Realität passen nicht

Alpen Analyse Alpens Kämmerin Andrea Wessel legt dem Rat am Dienstag den Abschlussbericht fürs Etat-Jahr 2018 vor. Mit millionenschweren Abweichungen.

Bevor Kämmerin Andrea Wessel am Dienstag in der Kerzen-Sitzung des Rates ihren Haushaltsentwurf für das neue Jahr auf den Gabentisch legt, präsentiert sie das Ergebnis der Abschluss-Rechnung für den Etat 2018. Unterm Strich zeigt sich – wie alle Jahre wieder: Zwischen Plan und Wirklichkeit klaffen in Alpen Welten. Und die in der Vergangenheit schon häufig beklagte Lücke wächst weiter.