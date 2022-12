Konzert in Rheinberg Irische Weihnacht mit Folk von Sheevón im To Hoop

Als besonderes Highlight wird Sheevón am Freitagabend, 23. Dezember, ab 20 Uhr, im To Hoop in Alpsray im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße 102 ein Weihnachtsprogramm bieten. Das Motto des Abends im Lokal von Sami Durak lautet „Celtic Christmas mit Irish Folk von Sheevón“. Die Band spielt Irish Folk, angereichert mit ein paar keltischen Weihnachtsliedern, dazu gibt es irisches Guinness-Bier vom Fass. Und Whiskey natürlich. Dazu irisches Essen aus der To-Hoop-Küche. Das Ganze in einem Lokal mit UV-Luftfiltern. Tickets für den Abend gibt es ab 16,40 Euro.