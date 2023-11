Irem Döner aus Alpen Gastronom spendet Sanitätsrucksäcke für das DRK

Die DRK-Bereitschaft Alpen hat durch eine Spende vier moderne Sanitätsrucksäcke für ihren Sanitätsdienst-Gerätewagen bekommen. Dadurch können die bereits 15 Jahre alten Rucksäcke auf dem Fahrzeug ersetzt werden, berichtete das DRK. „Die Rucksäcke sind zwar noch gut erhalten, aber für die aktuellen Anforderungen zu klein geworden“, erklärte Bereitschaftsleiter Christian Peeters. Die Einsatzkräfte würden mittlerweile erweiterte Methoden zur Atemwegssicherung in ihrer Ausbildung lernen, die bei der Wiederbelebung zum Einsatz kämen. „Dafür brauchen wir entsprechendes Equipment und mehr Platz in den Rucksäcken,“ so Bereitschaftsleiter Peeters. Die alten Rucksäcke würden aber nicht einfach weggeschmissen, sondern dem Jugendrotkreuz für Ausbildungszwecke zur Verfügung gestellt.