Gaswolke bei Inovyn in Rheinberg : Grünen-Politiker Heyde hat Fragen zur Gesundheit

Rheinberg Dietmar Heyde, Bürgermeisterkandidat der Rheinberger Grünen, wundert sich, dass in Zusammenhang mit der Gaswolke bei Inovyn „nur reale Sachschäden an Objekten“ betrachtet werden.

„Und dies noch nicht mal umfassend“, so Dietmar Heyde, „denn was ist etwa mit Solar- oder Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern?“. Und völlig unerwähnt blieben etwaige Folgen für die Gesundheit der Anwohner.Immerhin seien neben Wasser, CO 2 und Salzsäure, die vermutlich für die Lack- und Glasschäden verantwortlich ist, durch die unvollständige Verbrennung auch Rußpartikel in die Umwelt freigesetzt worden. Heyde: „Welche Auswirkungen hat dies etwa auf Gemüseanbau und das Grundwasser? Und sind gar Folgen für menschliche Organe wie die Lunge oder Schleimhäute auszuschließen?“, fragt der Politiker. Diese Fragen müssten unbedingt mitbedacht und explizit betrachtet werden. Heyde fordert aber unbedingt dazu auch eine zeitnahe offensive Information nicht nur der Annaberger.