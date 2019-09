Chemiewerk in Rheinberg : Ammoniak tritt aus – ein Verletzter bei Inovyn

Chemiewerk in Rheinberg

Rheinberg Bei Inovyn in Rheinberg ist es am Donnerstag zu einem Zwischenfall gekommen. Bei Instandhaltungsarbeiten ist das Gas Ammoniak ausgetreten.

Im Rheinberger Chemiewerk Inovyn hat es am Donnerstagmittag einen Arbeitsunfall gegeben. Während Instandhaltungsarbeiten in einem Kompressorgebäude ist gegen 14 Uhr das Gas Ammoniak ausgetreten, wie das Unternehmen mitteilte. Dabei sei ein Mitarbeiter verletzt worden. Er sei ambulant behandelt worden. Vorsorglich sei die Feuerwehr Rheinberg hinzugezogen worden. Ihre Messungen hätten bestätigt, „dass für die Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestand“. Das Ammoniak sei lokal ausgetreten, von dem Gas sei nichts nach außen gedrungen, versicherte ein Sprecher.

Nach Angaben der Werkfeuer hatte der Mitarbeiter ein Ventil austauschen wollen. Dabei sei ätzendes Ammoniak ausgetreten, das sich in einer angeschlossenen Rohrleitung befunden habe. Werksarzt Robert Moog habe den Mann umgehend behandelt, er habe leichte Verätzungen erlitten. Die Werksfeuerwehr „Vereinigte Sicherheitsunternehmen Rheinberg“ ist für den gesamten Solvay-Industriepark zuständigen. Inovyn ist ein ehemaliger westlicher Werksteil von Solvay. Zunächst war die Rede davon, dass bis zu 27 Mitarbeiter giftige Dämpfe eingeatmet hätten und notärztlich versorgt werden mussten. Das wurde vom Unternehmen dementiert.

Mit der Inovyn Deutschland GmbH wurde im Jahr 2015 ein Gemeinschaftsunternehmen von Solvay und dem Schweizer Chemie-Unternehmen Ineos gegründet. Dieses Joint-Venture war von Beginn an auf drei Jahre angelegt, inzwischen hat Ineos das neue Unternehmen komplett übernommen. Zu Inovyn in Rheinberg gehören die VC-, PVC- und AE-Fabriken, die Elektrolyse, die Di- und Polyglycerinanlage, außerdem das Zentrallabor sowie die Verwaltung an der Ludwigstraße, die Werkfeuerwehr, der Arbeitsmedizinische Dienst und der Werkschutz.