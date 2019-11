Schulausschuss Rheinberg : Inklusionshelfer: Vier halbe Stellen sollen wegfallen

Rheinberg Im Schulausschuss wurde kontrovers über eine Einsparung diskutiert. Die Entscheidung soll nun in der Ratssitzung fallen.

In einem Punkt waren sich im Schulausschuss alle einig: Der Einsatz von Inklusionshelfern in den Schulen ist wichtig und richtig und die eingesetzten Leute machen ihren Job in aller Regel sehr gut. Aber: Inklusionshelfer sind auch teuer. Rheinberg lässt sich dieses Angebot einiges kosten. Neben Voerde ist Rheinberg die einzige Kommune im Kreis Wesel, die das Personal zur Betreuung von Schülern mit Förderbedarf freiwillig aufgestockt hat. Auf Antrag der Grünen-Fraktion hat der Rat 2018 die Mittel für den Einsatz von Inklusionshelfern erhöht. Mit diesen zusätzlichen Mitteln können derzeit vier Helfer mit je 19,5 Wochenstunden zusätzlich eingesetzt werden.