Widerstand auch in Alpen und Rheinberg : Initiativen gegen Kies-Abbau bereiten Protestaktionen vor

Rheinberg/Alpen Einige Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerinitiativen aus Alpen, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg sowie des Aktionsbündnisses Niederrheinappell haben sich jetzt in Rheinberg getroffen. Dabei standen der Austausch und die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund.

„Wir haben alle das gleiche Ziel: den weiteren Kiesabbau in unserer Region perspektivisch zu stoppen“, machte Klaus Leonhards von der Bürgerinitiative in Rheinberg im Gespräch deutlich. „Je besser wir uns dabei vernetzen und austauschen, desto stärker wird unser Protest.“ Sobald die Kiesabbaugebiete im neuen Regionalentwicklungsplan des Regionalverbands Ruhr (RVR) veröffentlicht werden, soll es eine große koordinierte Aktion in den betroffenen Kommunen geben.

Im Zuge dieses Regionalentwicklungsplans sollen voraussichtlich, so vermuten die Kies-Gegner in den beteiligten Initiativen, 546 Hektar weitere Abbauflächen für die Kiesindustrie in Rheinberg, Alpen, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn ausgewiesen werden. In den betroffenen Kommunen hatte sich an vielen Stellen in den letzten Jahren starker Widerstand gegenüber den Plänen formiert. Zuletzt hatten sich in Neukirchen-Vluyn und Rheinberg neue Bürgerinitiativen gegen den weiteren Abbau von Kies und Sand in der Region gegründet.