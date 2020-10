Tradition in Alpen : St. Martin winkt in Veen den Kindern in den Häusern zu

Auch wenn der Laternenzug in Veen ausfällt, so reitet St. Martin doch durchs Dorf. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

(bp) Das Martinskommitee sagt wegen Corona den Laternenumzug ab. Der Heilige Mann aber reitet durchs Dorf und winkt den Menschen in den Häusern zu. Eine Tüte gibt es auch.

Auch in Veen wird es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keinen Martinszug geben. Das hat jetzt das Martinskomitee jetzt mit Bedauern mitgeteilt. Es gebe aufgrund der steigenden Infektionszahlen keine Alternative. Aber komplett ausfallen wird der Tag des Heiligen Martin im Krähendorf trotzdem nicht. Der Kindergarten St. Nikolaus und die Grundschule werden jeweils im kleinen Rahmen eigene Veranstaltungen organisieren, heißt es in der Mitteilung des Martinskommitees.

Das Komitee hat beschlossen, dass alle Veener Kinder bis einschließlich zum 4. Schuljahr und auch alle Senioren des Ortes wie in jedem Jahr eine Tüte bekommen. Die Tüten werden in diesem Jahr aus Rücklagen und Spenden finanziert, heißt es. Die übliche Haussammlung wird es nicht geben. Alle Tüten werden am Montag, 9. November, nachmittags von den Sammlern in die Haustüren gebracht.

Bei Einbruch der Dunkelheit, so gegen 18 Uhr, wird St. Martin, von Musik und von einigen Fackelträgern begleitet, durch den Ort reiten und den Kindern und Bewohnern zuwinken. „Er würde sich natürlich sehr freuen, wenn sein Gruß von vielen in den Häusern erwidert wird“, heißt es in der Mitteilung des Kommitees.