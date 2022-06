Elektrofahrzeuge des Dienstleistungsbetriebs : In Rheinberg werden Straßen extrem leise gekehrt

Die elektrische Kehrmaschine des DLB ist kaum zu hören, wenn sie im Einsatz ist. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die neue elektrische Kehrmaschine des Dienstleistungsbetriebs Rhjeinberg hat sich offenbar bewährt. Die Müll-App lässt nach wie vor auf sich warten. Und über die künftige Pflege der Wege an den Baggerseen in Budberg wird noch beraten.

In der Sitzung des Betriebsausschusses beim Dienstleistungsbetrieb informierte die Stadtverwaltung zu verschiedenen Themen.

Kehrmaschine Ob sich die elektrische Kehrmaschine bewährt habe, wollte Benjamin Erwig von der AfD wissen. „Naja“, sagte der Leiter des Dienstleistungsbetriebs, Frank Rumpp, mit einem Augenzwinkern. „In den ersten Wochen gab es nur Beschwerden. Die Leute riefen bei uns an und sagten: Die Kehrmaschine war nicht da. Wir haben ihnen geantwortet: Doch, sie war da, aber sie haben sie nicht gehört, weil sie so leise ist.“ Die vollelektrische Kehrmaschine ist seit dem vergangenen Sommer in Betrieb. Ein echtes Schätzchen, sagen die DLB-Leute. Mit 460.000 Euro aber auch ganz schön teuer. Man müsse allerdings hinter die Zahlen schauen, empfahl Rumpp: „Eine Diesel-Maschine, wie wir sie bisher vom gleichen Hersteller im Einsatz hatten, kostet zwar nur 190.000 Euro. Aber von der Differenz – 270.000 Euro – werden uns 90 Prozent erstattet. Außerdem kostet die Betriebsstunde nun statt zwölf nur noch acht Euro.“

Müll-App Wie es denn mit der Mül-App vorangehe, erkundigte sich Ralf Vogel von der FDP. „Wir haben eine andere digitale Lösung“, sagte DLB-Leiter Frank Rumpp. „Wir haben versucht, auf Kreisebene eine gemeinsame Lösung hinzubekommen. Aber die Kommunen haben alle unterschiedliche Vorstellungen davon, was die beste Lösung ist.“ Der Smart-City-Manager in Diensten der Stadt, Chris Demmer, arbeite aber an einer Lösung und es sehe gut aus, so Rumpp, der hinzufügte: „Der DLB kann alleine keine Müll-App entwickeln. Das ist eine Nummer zu groß für uns.“

Auskiesungen Nach den Auskiesungen an der Wolfskuhlenallee in Budberg erkundigte sich Swen Denzau (CDU). „Irgendwann gehen die Flächen auf die Stadt über“, merkte er an. „Was bedeutet das für uns?“ DLB-Betriebsleiter Dieter Paus sagte, dass Geh- und Radwege angelegt werden, ein Konzept werde derzeit erarbeitet. Die Verträge dazu würden zwischen den drei beteiligten Partnern abgestimmt und neu gestaltet. Es werde überlegt, die städtischen Wege an den Baggerseen durch Dritte – etwa durch beauftragte Unternehmen – pflegen zu lassen. Sie sollen der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

(up)