Martinstradition am Niederrhein : Nach der Mantelteilung gibt’s Glühwein und Kakao

In Ginderich zieht St. Martin am Freitag, 8. November. Foto: MK

Ginderich In Ginderich waren die Sammler für den Martinszug unterwegs. Noch kann man Tüten nachbestellen.

Der Martinszug findet am Freitag, 8. November, statt. Treffpunkt ist um 17.15 Uhr auf dem Markt an der Wallfahrtskirche. Der Zug setzt sich um 17.30 Uhr in Bewegung und führt über die Schwanenhof-, Büdericher und Marienstraße bis zum Sportplatz. Über eine stimmungsvolle Beleuchtung an den Häusern an der Wegstrecke würde sich das Komitee freuen. Auf dem Sportplatz wird die Martinsgeschichte vorgelesen, und St. Martin teilt im Schein des Feuers seinen Mantel.