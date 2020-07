Wirtschaft in Alpen : Standort Alpen top im Kreis Wesel

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Studie der Unternehmer legt Ranking der 396 Kommunen in NRW vor: Sonsbeck hui und pfui, Rheinberg und Xanten relativ weit hinten. Alpen und Schermbeck sind die Gewinner im Kreis Wesel.

Die Unternehmer in Nordrhein-Westfalen haben im Vorfeld der Kommunalwahl am 13. September den Wirtschaftsstandort NRW wissenschaftliche analysieren lassen. Die Ergebnisse der Studie liegen nun vor. Die Rangliste der 396 Städte und Gemeinden im Land sieht nicht ganz überraschend die Vorzeigekommune Monheim ganz oben auf dem Thron.

Aus der Region haben’s nur Weeze und Straelen in die Top 20 geschafft. Doch auch Alpen hat Grund einigermaßen „begeistert“ zu sei über das Erreichte beziehungsweise auf sein Entwicklungspotenzial: Mit Rang 170 im Niveau-Ranking und Rang 147 im Dynamik-Ranking liegt die 13.000 Einwohner kleine Gemeinde an der Spitze im Kreis Wesel. Lediglich Schermbeck (190/105) ist auf Tuchfühlung. Dahingegen fallen Rheinberg (216/334) und Xanten (266/342) deutlich ab.

Die Stoßrichtung Das Ranking bietet eine empirische Grundlage für wirtschaftspolitische Diskussionen im Vorfeld der Kommunalwahl am 13. September. Es soll die Bedeutung aufzeigen von kommunalpolitischen Weichenstellungen. Regionale Akteure könnten über verschiedene Stellschrauben die Entwicklung der Regionen steuern und so den Erfolg einer Region maßgeblich beeinflussen.

Sonsbeck zeigt ein erstaunlich gegensätzliches Bild. In der Niveau-Rangliste, die die Betrachtung der vier Bereiche Wirtschaft, Arbeiten, Wohen und Lebensqualität zusammenfasst, kommt die „Grüne Perle“ nicht über Rang 217 – unmittelbar hinter Rheinberg – hinaus. Bei der Beurteilung der Entwicklung in den zurückliegenden drei bis fünf Jahren macht Sonsbeck einen großen Sprung nach vorn auf Rang 67.

Das Abschneiden bei der wissenschaftlichen Untersuchung lässt Alpens CDU-Chef Sascha van Beek beim Einstieg in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes frohlocken. „Der Wirtschaftsstandort Alpen steht gut da“, so van Beek. Sein Fazit nach dem Studium der Studie: „Gute Arbeit zahlt sich eben aus.“

Im Bereich Arbeiten stehe an erster Stelle die Beschäftigungssituation einer Kommune. Regionen mit umfangreichem Arbeitsplatzangebot seien attraktiver und zögen mehr Fachkräfte an. Regionen, die Frauen und Männern vielfältige, „gleichberechtigte Job-Chancen“ böten, seien für Paare und Familien besonders attraktiv. Daher sei im Ranking explizit die Beschäftigungsrate von Frauen betrachtet worden. Zur Attraktivität trage ein positiver Wanderungssaldo – mehr Zu- als Fortzüge – bei.

Beim Thema Lebensqualität zeige sich die Attraktivität in der Kaufkraft, also im Privathaushalten zur Verfügung stehenden Einkommen für den Konsum. Besonders beliebt seien auch Regionen mit einer jüngeren Bevölkerung. Lebensqualität bemesse sich neben nahen Autobahn-Anschlüssen auch an Schulen, Ärzten oder Apotheken vor Ort und „nicht zuletzt“ an Naherholungsgebieten, so die Studie des Institutes der deutschen Wirtschaft.