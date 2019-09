Haus für Menschen mit Handicap : Haus der Herzlichkeit an der Haagstraße

Kaffeetafel: Das jährliche Frühstück ist ein Dankeschön an die freiwillig Engagierten und die Nachbarschaft der Haagstraße . Foto: LVR

Im Haus des Landschaftsverbandes leben 22 Menschen mit Handicap. Viele Alpener kümmern sich um sie. Ehrenamtlich versteht sich. Doch es gibt den Wunsch, dass auch jüngere Leute regelmäßig rein schauen.

Es ist gar nicht so leicht, aus der Schmuddelecke herauszukommen. Als solche galt die Haagstraße vor 15 Jahren im hübschen Alpen mit ihren Baracken und alten Garagen. Der schlechte Ruf gehört längst der Vergangenheit an. Kein Wunder also, dass die meisten Alpener in den ersten Jahren überhaupt nicht wussten, dass in der Haagstraße ein Wohnverbund des LVR-HPH-Netz Niederrhein gebaut worden war. Und die 22 Frauen und Männer, die im Haus leben, sind in Alpen angekommen und aufgenommen. Aus kleinen ersten Begegnungen hat sich ein aktives Miteinander entwickelt. Auch dank des großen Engagements besonders der Evangelischen Kirchengemeinde.

Zwei Namen fallen LVR-Mitarbeiterin Rita Meesters sofort ein, wenn es um das freiwillige Engagement in Alpen geht: Prof. Dr. Klaus Pistor und Dr. Hartmut Becks. Pistor, langjähriger Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik Bethanien und Presbyter in der Evangelischen Gemeinde, habe einfach seine Unterstützung angeboten. Regelmäßig schaue er vorbei, unternehme etwas mit verschiedenen Menschen aus dem Wohnverbund. Zum Beispiel Spaziergänge. „Die enden immer im Amaliencafé. Da sind sie schon Stammgast“, sagt Rita Meesters.

Info Hilfe für Menschen mit geistiger Behinderung LVR Der Wohnverbund Haagstraße in Alpen ist Teil des Netzwerkes Heilpädagogischer Hilfen Niederrhein des Landschaftsverbandes Rheinland. Augenhöhe Menschen mit geistiger Behinderung erhalten als „Kunden“ das Maß an Hilfen, um selbstbestimmt zu leben.

Pistor motiviere auch andere Menschen, sich im Haus und für die Menschen dort zu engagieren. „Das finde ich ganz toll, dass er uns immer wieder Leute bringt.“ Dazu gehören zum Beispiel Pistors Ehefrau Anne, August Witt und Klaus Bruns. „Das sind freiwillig Engagierte, die wirklich regelmäßig kommen.“ Außerdem schreibt Professor Pistor für den Gemeindebrief „Wir“ über Haus und Menschen und öffnet so weitere Türen.

Hartmut Becks ist der Pfarrer der Evangelischen Gemeinde und gleichzeitig Vertrauensperson für die Bewohnerinnen und Bewohner. Normalerweise, erklärt Rita Meesters, gebe es in den Wohnverbünden Beiräte, die die Interessen der Menschen vertreten würden, die im Haus lebten. An der Haagstraße aber seien rund 90 Prozent der Frauen und Männer nicht in der Lage, über Sprache zu kommunizieren. Pastor Becks vertritt ihre Interessen – ehrenamtlich, versteht sich. Becks und seine Gemeinde taten und tun noch mehr: Sie unterstützen Projekte mit Praktikantinnen und Praktikanten, Kreativ-Aktionen, Ausstellungen, regelmäßige spezielle Gottesdienste – eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Für Rita Meesters und ihre Kollegin Susanne Simmes, die die Freiwilligenarbeit organisieren, ist das Engagement der Alpenerinnen und Alpener „unglaublich wertvoll“. „Es ist eine Bereicherung für uns und die Menschen hier. So können Angebote umgesetzt werden, die wir nicht bewältigen könnten.“ Für die Frauen und Männer im LVR-HPH-Wohnverbund wiederum sei es ein schönes Gefühl, welche Wertschätzung ihnen von Außenstehenden entgegengebracht werde: „Die Termine mit den Freiwilligen werden begeistert aufgenommen. Wenn der Tag gekommen ist, hören wir ganz oft: Heute kommt Pistor.“

Einmal im Jahr gibt es für alle Unterstützerinnen und Unterstützer und die Nachbarschaft ein großes Frühstück, um Danke zu sagen und sich dabei noch ein bisschen besser kennenzulernen. So entstand zum Beispiel der Kontakt zu einer Alpenerin, die mit ihrem Hund in den LVR-HPH-Wohnverbund gekommen ist. Leider ist der Vierbeiner inzwischen verstorben. Deshalb suchen Rita Meesters und Susanne Simmes nun Ersatz. Tiere sind im Haus höchst beliebt. So schauen Andrea und Andreas Spenst-Wiegand regelmäßig mit ihren Eseln vorbei.

Und noch ein Wunsch ist offen: „Wir hätten gerne jüngere Freiwillige“, sagt Rita Meesters. Ein solcher Kontakt sei gerade für die Jüngeren im Haus wichtig. Ein Beispiel: Hier lebt eine junge Frau, die hellauf begeistert war, als Schülerinnen vorbeischauten und mit ihr gemeinsam Make-Up, Nagellack und andere Kosmetika ausprobiert haben.