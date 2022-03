Kommunen stehen vor großen Herausforderungen : Über 50 Kriegsflüchtlinge in Alpen

Ein Mann verabschiedet sich am Bahnhof von Lwiw von seiner Familie, die vor dem Krieg flieht. In Alpen sind inzwischen mehr als 50 Menschen aus der Ukraine angekommen. Foto: dpa/Mykola Tys

Alpen Bisher reichen private Unterkünfte. Doch wie lange noch? Was noch kommt, weiß niemand so genau. Auch Schulen und Kindergärten sind gefordert. Die Kapazitäten sind begrenzt.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine haben auch Alpen spürbar erreicht. Mehr als 50 Menschen, die vor Putins Bomben aus ihrer Heimat geflohen sind, haben inzwischen Zuflucht in der 13.000-Seelen-Gemeinde am Niederrhein gefunden. Das berichtete Bürgermeister Thomas Ahls am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Soziales. Es handele sich fast ausschließlich um Frauen und Kinder, die zum weit überwiegenden Teil in privaten Wohnungen untergebracht werden konnten.

Doch die herausfordernde Arbeit im Rathaus, die Dinge mittelfristig zu regeln, habe erst begonnen. „Außerdem können wir nicht einschätzen, wie sich die Situation weiter entwickelt“, sagte Ahls. Vordringliche Aufgabe sei es, nach der Unterbringung die Betreuung der Kinder sicherzustellen.

Besonders in den Kindergärten könne es kurzfristig zu Problemen kommen, da die Plätze in den Kitas schon jetzt nicht ausreichen würden. „Wir brauchen vom Kreisjugendamt zusätzliche Plätze“, sagte der Bürgermeister. Auch in den Schulen befassen sich die Verantwortlichen bereits mit der konkreten Aufnahme von Kindern aus der Ukraine. Die Grundschule Zum Wald meldet die Aufnahme von zwei Flüchtlingskindern, die Sekundarschule führe Gespräche über die Aufnahme von fünf Kindern unterschiedlicher Jahrgänge, sagte Schulleiterin Corina Schulz: „Die Entwicklung ist dynamisch.“ Wie ihre Grundschulkollegin Ursula Ledermann berichtete sie der Politik über eine ausgeprägt hohe Bereitschaft bei Eltern- und Schülerschaft, die Kinder aus der Ulkraine in der Schulgemeinschaft aufzunehmen.

Ludger Funke, Leiter des Ordnungsamtes, äußerte sich am Rande der Sitzung froh über die Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Bereitschaft, Menschen aus der Ukraine privat aufzunehmen, habe viel Druck genommen. Doch der Bedarf an Möglichkeiten zur Unterbringung nehme sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten zu. Daher sei die Gemeinde weiter auf Angebote aus der Bürgerschaft angewiesen, denkt Funke. Er sei außerdem froh darüber, dass es einige Menschen in Alpen gebe, die ukrainische Wurzel hätten und mit ihren Sprachkenntnissen eine wichtige Hilfe seien.

(bp)