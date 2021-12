Mutmaßliche Impfgegner : Verdächtiger Protestzug durch Alpen

Alpen Als Sparziergänge getarnte Protestmärsche gegen die diskutierte Impfpflicht überziehen das Land. Am Montagabend versammelten sich rund 70 Leute in Alpen.

Als Spaziergänge getarnte Protestmärsche von vermeintlichen Impfgegnern sind auch im Kreis Wesel angekommen. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigte, haben sich in Moers und Dinslaken am Montagabend jeweils rund 100 Menschen versammelt, um durch die Stadt zu laufen. Auch das beschauliche Alpen war Ziel von auffälligen Spaziergängern. Hier versammelten sich nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr rund 70 Personen in Höhe der evangelischen Kirche auf der Burgstraße in unmittelbarer Nähe der Gedenktafel zur ehemaligen Synagoge. Die Gruppe sei schweigend mitten durch den Ort bis zum Dahlacker gezogen. Auch die Veranstaltung in Alpen war nicht angemeldet. Vor Ort zeigte sich niemand verantwortlich, so die Polizei. Teilnehmende hätten von einem spontanen Treffen gesprochen. Die Polizei geht dennoch davon aus, dass die Spaziergänge geplant sind. Auch wenn es keine offenkundigen Protestbekundungen gab – einige trugen Kerzen – liegt der Schluss nahe, dass es sich um politisch motivierte Impfgegner handelt, wie sie derzeit überall in der Republik durch die Städte ziehen. Augenfällige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass nicht alle Spaziergänger aus Alpen gekommen sind, schon aber aus der näheren Umgebung. Vermutlich werde die Aktion über soziale Netzwerke organisiert. Die Akteure wüssten, was sie täten. Offenkundige Gesetzesverstöße würden vermieden. Die Polizei hat dennoch Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsrecht erstattet.