Stadtentwicklung in Alpen : Unternehmen Abriss läuft

Alpen Die Operation Abriss an der Ecke Ulrichstraße/Lindenallee hat begonnen. Es wird Platz geschaffen für den Bau einer Rossmann-Filiale und 14 Wohnungen.

Der Bagger hat, aus Richtung Marienstift betrachtet, den Blick freigeschaufelt auf die Kirche St. Ulrich an der Ecke Burgstraße. Damit hat der im Dorf teils kontrovers diskutierte Abriss des Traditionslokals Zur Hoffnung (Nepicks) sichtbar begonnen. Das Gebäude hinter der einstigen Saal-Bühne, wo Otto Freitag in seinem Hinterhof-Kabuff mehr als 30 Jahre Schuhe besohlte oder Schlüssel nachmachte und im Herbst weggezogen ist, ist nahezu komplett verschwunden. Sobald das seit vier Jahren leerstehende Gasthaus entkernt ist, wird es ebenso wie der ehemalig Buchladen und das Wohn- und Geschäftshaus Wäckers an der Lindenallee abgeräumt. Bekanntlich will Rossmann an der signifikanten Ecke des Dorfes einen modernen Drogeriemarkt und 14 Wohnungen bauen. Der Rat hat dazu planerisch den Weg frei gemacht.

Text: bp/Foto: arfi