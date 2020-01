Kinderbetreuung in Alpen : In Alpen fehlen im Sommer erneut rund 20 Kita-Plätze

Alpen Einer Bedarfsermittlung des Kreisjugendamtes zufolge hat Alpen mehr Nachwuchs als zunächst angenommen.

Alles hat seine Kehrseite. Alpen hat mehr Nachwuchs als angenommen. Diese Erkenntnis hat die Bedarfsermittlung des Kreisjugendamtes nach Kindergartenplätzen zu Tage gefördert. Eine durchaus erfreuliche Tendenz in Zeiten einer insgesamt älter werdenden Gesellschaft. Aber der Kindersegen bringt auch die Behörden und Kirchengemeinden ein wenig in die Enge. Denn im Sommer fehlen in Alpen derzeit rund 20 Kindergartenplätze für Familien, die Bedarf an einem Platz angemeldet haben.