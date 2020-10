Wirtschaft in Alpen : Elektro Schmitz geht in die dritte Generation

Alpen Der Laden ist inzwischen modernisiert: Verena Bongen-Schroller und Stephan Kölbl sind gleichberechtigte Partner der neuen GmbH und übernehmen das Geschäft im nächsten Jahr.

In den Städten am Niederrhein bleiben immer mehr Ladenlokale leer. Das galt zuletzt auch immer mehr für den Ortskern von Alpen, weil die Kunden immer mehr ihr Geld jenseits der Ortsgrenzen ausgaben. Die Kaufkraftbindung hat stark nachgelassen, haben Fachleute ermittelt. Ob verändertes Kaufverhalten, überhöhte Pachten oder der Mangel an Nachwuchs: Die Gründe für das Sterben von Läden sind vielfältig. Dass es auch anders geht, beweist das Elektrofachgeschäft Schmitz-Bongen in Alpen, seit 1933 in Familienbesitz. Im kommenden Jahr übernimmt Verena Bongen-Schroller die Firma in der dritten Generation.