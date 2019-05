Live-Musik im „to hoop“ : Erst Blues, dann gibt’s die Songs von Tom Petty

Die Band Craving Hands spielt im „to hoop“ in Alpsray Lieder des Singer und Songwriters Tom Petty. Foto: Craving Hands

Rheinberg-Alpsray Am Freitag sind Roger Wade und Balta Bardoy mit Band in Alpsray zu hören, am Samstag treten dann die Craving Hands auf.

Das „to hoop“ im Bürgerzentrum Alpsray startet gleich mit zwei interessanten Live-Musik-Beiträgen in den Mai. Am Freitag, 3. Mai ab 20.30 Uhr sind Roger Wade und Balta Bardoy mit Band zu Gast. In den vergangenen 25 Jahren hat sich Roger Wade (harp/vocals) als herausragender Mundharmonikaspieler in der Zunft deutscher Bluestraditionalisten etabliert. Sein ebenso kraftvoller wie sensibler Stil, sein eindringliches Bluesfeeling begeistern den Bluesspezialisten und das Partypublikum gleichermaßen.

Auch der Spanier Balta Bordoy ist europäischen Bluesfans längst ein Begriff. Auf Mallorca geboren und seit einigen Jahren in Barcelona ansässig, geht der Gitarrist mit seinen eigenen Bands (zum Beispiel Los Peligrosos Gentlemen) auf Tour. Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Am Samstag, 4. Mai, ebenfalls um 20.30 Uhr, hat „to-hoop“-Betreiber Sami Durak die Band Craving Hands zu Gast. Sie spielt Songs des amerikanischen Singer und Songwriters Tom Petty. 40 Jahre Tom Petty & The Heartbreakers bieten genügend Spielraum für ein spannendes und unterhaltsames Programm voller Hits und unvergessener Songperlen. Eintritt: elf Euro plus Gebühren im Vorverkauf, 14 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es im „to hoop“, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.adticket.de.

(RP)