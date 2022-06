Kulturfest in Rheinberg : Einmalige Atmosphäre im Stadtpark

Foto: Ostermann, Olaf (oo) 14 Bilder Künstler begeistern beim Kultursommer

Rheinberg Künstler aller Stilrichtungen präsentierten sich rund um den spanischen Vallan. Statt einer Gage lagen nur Hüte auf dem Rasen aus. Publikum gab es reichlich.

Weiterleiten Drucken Von Erwin Kohl

Rund um den spanischen Vallan hatten am Wochenende Künstler aller Stilrichtungen die Gelegenheit, sich darzustellen. Dabei lebt das von Manuela Bechert und Renan Cengiz organisierte Event vom Einsatz und der Anerkennung des Publikums. Denn statt einer Gage lagen nur Hüte auf dem Rasen, dahinter die Botschaft: „Ob das Festival noch einmal stattfindet oder nicht, liegt an euch. Macht die Hüte voll.“

Der Erfolg stellte sich schon am ersten Abend ein. „Die Leute haben dauernd telefoniert und ihre Freunde eingeladen. Es wurde immer voller, bis nach Mitternacht. Es war eine einmalige Atmosphäre“, freute sich Manu Bechert am Samstag. Bei herrlichem Sommerwetter lockte die Gute-Laune-Veranstaltung auch über Tag zahllose Besucher an, die ihre Decken auf dem Rasen ausbreiteten und Livemusik hörten.

Zu den vielen Künstlern zwischen Freibad und Vallan gehörte auch Birgit Kraemer von der Tu-was-Genossenschaft. Unter den vielen bunten und witzigen Skulpturen, die sie mit Geflüchteten bastelt, tummelten sich auch Ratten in allen Farben. „Wir haben eine regelrechte Rattenplage am Melkweg, darauf möchten wir aufmerksam machen“, erzählt Kraemer. Dazwischen befassten sich die Künstler auch mit der Situation in der Ukraine. Krämer: „Unsere Antwort auf den Krieg ist eine Farbexplosion.“

Ein buntes Programm bot die Gelderner Gruppe „Habitat 49“, zu der neben Singer und Songwritern eine Autorin drei Rapper und zwei Graffiti-Künstler gehören. „Das ist unglaublich schön, in dieser Stimmung ein Bild zu entwickeln“, erklärt Graffiti-Profi Mettez Deckers. Die Kunst von Lina Schilling besteht darin, mit Tusche in drei Minuten ein Portrait entstehen zu lassen und das auf einer Buchseite: „Ich finde diese Kombination einfach schön, außerdem verläuft die Tusche nicht auf bedrucktem Papier.“

Mit der untergehenden Sonne kam dann so richtig Festivalstimmung auf im Park. Den Auftakt des Abendprogramms gestaltete am Samstag die Kölner Formation „Death Love And Acid“. Mit Postpunk-Wave und einer Prise Pop wollte sie die „Tragik der Welt zum Tanz zu bitten“. Alles andere als tragisch war die Stimmung beim Publikum. Fazit: Rock im Park geht auch.

(erko)