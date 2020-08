Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Alpen : Das letzte Baugebiet in Alpen vorm Start

In der vorigen Woche waren Vermesser im Baugebiet Alpen-Ost unterwegs. Inzwischen haben Erschließungsarbeiten hat begonnen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen In Alpen-Ost entsteht ein spannender Mix für verschiedene Zielgruppen. Danach geht in der Kerngemeinde für Häuslebauer nicht mehr viel. Weiteres Bauland ist dann nur noch in den Ortsteilen zu erwarten.