Altenpflegeausbildung : Bildungsstätte gegen den Pflegenotstand

Die Heystermann Akademie im Marienstift hat ihre Prüfung bestanden: Ihr erster Ausbildungsjahrgang für Altenpflege wurde verabschiedet.

Am 1. Oktober ist bereits der nächste Jahrgang an der Heystermann Akademie für Gesundheit und Soziales, die ihren Sitz mit Schulungsräumen am Alpener Marienstift hat, an den Start gegangen. Sie bildet am Standort an der Ulrichstraße dringend gesuchte Pflegekräfte aus, verbindet hier im Marienstift pflegerische Theorie und Praxis in idealer Weise miteinander.