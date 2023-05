Rheinberg Erfolgreicher Test mit Hygiene-Körbchen in Schulen

Der Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 / Grünen, die Automaten für die bessere Lösung hielten, fand wenig Fürsprecher. Zu technisch und wenig einladend war die einhellige Auffassung im Schulausschuss. Die Verwaltung will das Nutzungsverhalten in Schulen weiter im Auge behalten und dem Ausschuss weiter über die in den Schulen gemachten Erfahrungen mit den Hygiene-Körbchen berichten.