Rheinberger Freibad Hunde gehen baden

Rheinberg - Underberg Freibad - Hundeschwimmen hier Trubel am Becken Textbausteine von Armin Fischer Bereits einige Zeit vor dem Einlass in das Bad hatten sich rund 20 Hundebesitzer auf dem Platz vor dem EingangsgebŠude. Oliver Lobin aus Neukirchen-Vlyn - hier ganz links auf dem Bild - ist mit seinem vierjŠhrigen Leonberger Hund mit dem Namen Lajosz vom Lšwengarten bereits zum 2. Mal in Rheinberg. Als engagierter Fotograf mit einer guten AusrŸstung hat er seine Kamera mit einem langen Teleobjektiv versehen, weil damit die besten Aufnahmen gelingen. Er hat schon Hunde beim vollen Sprung in das Wasser perfekt abgelichtet. Den Tieren wurde der Einstieg ins Wasser durch eine Matte erleichtert, die aber nur von wenigen genutzt wurde. Stefanie Kaleita vom Kultur- und Sportamt gab sehr zufrieden ein vorlŠufiges ResŸmee:" Jedes Jahr werden es mehr Teilnehmer und auch die Anzahl der StŠnde ist steigend, diesmal ist sogar die Rettungshundestaffel aus Wesel vertreten!" Zumal es ein ausgeprochen gŸnstiges VergnŸgen ist - die Vierbeiner zahlen nichts, der Hund kostet 2,50 Euro. Das ganze Nichtschwimmerbecken war freigegeben und es war fŸr den Betrachter ganz klar, die Hunde haben eine unglaubliche Freude im Wasser und auch in der Gruppe. RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP

Foto: Armin Fischer (arfi)