Hundeflächen in Rheinberg : Grüne fordern, Regeln am Rhein zu klären

Rheinberg Rheinbogen und Hundeauslaufflächen rücken auf die politische Tagesordnung.

Der Kreis Wesel lässt seit diesem Sommer Ranger im Naturschutzgebiet am Rhein patrouillieren, um darauf zu achten, dass sich alle an die Regeln halten. Damit sind nicht alle glücklich. Seit Wochen protestiert in Ossenberg eine Bürgerinitiative und fordert freien Zugang zum Rhein. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will das Thema Orsoyer Rheinbogen im Spannungsfeld von Natur- und Deichschutz sowie dem Erholungsbedürfnis am Rhein auf die politische Tagesordnung setzen.