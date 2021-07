Abfallentsorgung in Rheinberg : Die Last mit der „Hundekacke“ in Papierkörben

Rheinberg Die Mitarbeiter des DLB in Rheinberg kommen ins Schwitzen, weil viele Hundhalter die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge in öffentlichen Abfallbehältern entsorgen. Ein kaum lösbares Problem.

Vierbeiner liegen voll im Trend. Was für Frauchen und/oder Herrchen die pure Freude sein mag, bringt die Mitarbeiter des städtischen Dienstleistungsbetriebes zunehmend aber mal so richtig ins Schwitzen, wenn ihnen ihr Job am Ende nicht gar übel in die Nase steigt. Denn sie müssen das wegtragen, was die Hunde dieser Stadt produzieren und was dann in den öffentlichen Abfallkörben landet. Und das sei eine ganze Menge. Da komme in der Stadt ein ganzer Haufen „Kacke“ zusammen, hieß es jetzt im Betriebsausschuss. „Dem können wir kaum noch Herr werden“, berichtete die DLB-Bank. Die Klage mündete im Ausschuss zu einer munteren Debatte – Heiterkeit mit durchaus ernstem Hintergrund.