Hospiz in Rheinberg Stimmungsvoller Martinsmarkt am Haus Sonnenschein

Mit dabei war der Lions-Club mit Präsidentin Angelika Jelleßen. Zum Highlight am Samstag gehörte der Auftritt des Heartchors unter Leitung von Tom Bissel. Gerade dieser Auftritt lockte nochmals Gäste an. Mit der bekannte Feuershow der Gruppe Cassiofire endete der Martinsmarkt. Vom durchregneten Samstag soll nicht die Rede sein, wie Oliver Frenkel, Vorsitzender des Fördervereins, im Gespräch anmerkte. „Das, was wir an diesem Wochenende erleben, ist pures Engagement“, so Frenkel.