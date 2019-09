Hof-Fest der Familie Felkl in Millingen : Genießen für eine Grundschule in Gambia

Frank Felkl und Markus Jung (Mitte) backten beim Hof-Fest der Familie Felkl nicht nur Stockbrot, sondern sammelten auch Spenden. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg-Millingen Am Samstag veranstaltete die Millinger Familie Felkl ein Hof-Fest im eigenen Garten. Die Erlöse fließen in ein Benefiz-Projekt.

Von Henning Middeldorf

(hemi) Einen entspannten Tag in einem der schönsten Gärten der Umgebung genießen und damit gleich noch etwas Gutes für benachteiligte Kinder in Afrika tun: Möglich gemacht hat das die Veranstaltung der Familie Felkl in Rheinberg-Millingen. Am Samstagnachmittag wurden im Garten der Familie neben Trödel und selbstgemachtem Kuchen unter anderem auch Honig aus der Imkerei Orsoy und selbstgemachte Marmelade von Norbert und Gisela von Thenen verkauft. Kinder kamen ebenfalls auf ihre Kosten, sie konnten sich an der hausgemachten Limonade und dem Stockbrot erfreuen und am Kinderschminken teilnehmen.

Ziel der Veranstaltung war es aber nicht bloß, bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Tag zu verbringen. Mit dem Verkauf von Trödel, Marmelade und Co. wurde nämlich Geld für den Ausbau der Emma-Christine-Grundschule in Gambia gesammelt. Das afrikanische Land gehört zu den ärmsten der Welt, sodass Kindern dort oft aus finanzieller Not ein Schulbesuch verwehrt bleibt. Daher entschloss sich der Krefelder Uwe Beckers während seines Urlaubes in Gambia 2013, dort mit dem Bau einer Schule zu beginnen.

Seitdem sei das Projekt stetig gewachsen, erklärt Markus Jung, Mitgründer des Projektes. Jung war am Samstag ebenfalls anwesend und erinnert sich an die Anfänge des Projektes. „Zu Beginn hatten wir nur 50 Schulkinder, jetzt sind es schon weit über 300“, erzählt Jung. Es sei schon ein bisschen schwierig gewesen, die Leute vor Ort für so eine große Aktion zu begeistern. „Aber wir haben bereits einen großen Fortschritt erzielt, und für nächstes Jahr ist auch eine Erweiterung des Schulgebäudes geplant“, so Jung weiter.

Durch die beiden Gründer Becker und Jung wurde auch Sandra Felkl auf die Grundschule in Gambia aufmerksam. „Vor ein paar Jahren wollte ich die Schultasche meiner Tochter verkaufen. Dann habe ich auf Facebook gesehen, dass jemand Schultaschen für einen guten Zweck sammelt, und so den Kontakt zu Uwe Beckers hergestellt“, erzählt sie. Dadurch sei sie dann auf das Grundschulprojekt gestoßen, für das sie nun schon seit mehreren Jahren auf verschiedene Weisen vor allem Geld und Schulsachen sammele. „Ich finde es toll helfen zu können, und dabei zu wissen, dass alles was man gibt auch ankommt“, erklärt Felkl.