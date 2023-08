Höfefestival 2023 am Niederrhein Ein Alphorn mitten in Rheinberg

Auch wenn sein Konzert ein Stadt-Konzert ist, so findet es doch in der Reihe „Höfefestival 2023“ statt, die der Verein Kulturprojekte Niederrhein zum wiederholten Mal am Niederrhein präsentiert. Gespielt wird draußen auf dem Land, auf Bauernhöfen. Am Dienstag, 29. August, ist Johannes Bär zusammen mit dem Gaia-Quintett (Shabnam Parvaresh: Klarinette, Lilit Tonoyan: Violine, André Meisner: Duduk, Achim Tang: Bass, Giuseppe Mautone: Bodhrán und Percussion) ab 20 Uhr auf dem Middeldorfhof in Rheinberg-Pelden zwischen Budberg und Orsoy an der Rheinberger Straße 186/188 zu hören. Am Freitag, 25. August, 20 Uhr, tritt das Oddgeir-Berg-Trio auf dem Bröckinghof in Rheinberg-Winterswick, Winterswicker Weg 1, auf. Am Samstag, 26. August, dort schon ab 19.30 Uhr, dann auf dem Ohlmannshof in Alpen an der Hucker Straße 41. Weitere Konzerte stehen an: