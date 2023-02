Sportangebote in Rheinberg An der St.-Peter-Grundschule wird jetzt Hockey gespielt

Der Verein stellt für das Sportangebot den Übungsleiter. Der Caritasverband vergütet das Übungsleiterhonorar. Dieter Sadowski übernahm als Schulhockeybeauftragter der Abteilung die wöchentlichen Übungsstunden an der Grundschule. Damit bietet die Hockeyabteilung des TuS 08 Rheinberg Sportunterricht an einer zweiten Grundschule an. Auch in Budberg wird schon mit Schlägern hantiert.