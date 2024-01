Hochwasserfolgen in Alpen FDP will Klarheit und Maßnahmen gegen überflutete Keller in Menzelen-Ost

Das Wasser, das seit Weihnachten vornehmlich in Menzelen-Ost zahlreiche Keller flutet, beschäftigt inzwischen auch die Politik im Rathaus. Die Liberalen beantragen, dass die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) in der nächsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 18. Januar, 18 Uhr, umfassend über die gegenwärtige Lage informieren soll. Ein entsprechender Antrag sei bei der Gemeindeverwaltung eingereicht worden, so FDP-Fraktionschefin Monika Knüppel.