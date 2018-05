Rheinberg: Heute ist Anmeldung für Ferienkompass

Rheinberg

Diesen Termin sollten Eltern nicht verpassen: Heute, Dienstag, 15. Mai, findet die Anmeldung für den Ferienkompass statt. Von 16 Uhr an können in der Stadthalle die verschiedenen Sommerferien-Angebote für Kinder und Jugendliche gebucht werden. Veranstalter des traditionellen Ferienspaßes sind örtliche Vereine und Verbände, der Stadtjugendring sowie die Stadt Rheinberg. Das Angebot reicht vom Ferienleseprogramm im Junior-Leseclub der Stadtbibliothek über Ausflüge zum Abenteuerspielplatz Eller bis hin zu einer Tagesfahrt an den Strand nach Scheveningen.