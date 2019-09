Eurasier-Treffen in Budberg : Kumpeltypen mit Fell und gerollter Rute

Rheinberg-Budberg Auf der Anlage des Gebrauchshundesportvereins Budberg-Baerl kamen jüngst Eurasier und ihre Herrchen zusammen, um die Fähigkeiten der Tiere zu präsentieren. Auch Jugendliche führten ihre Vierbeiner durch den Ring.

Viele Eurasier stellten sich jüngst auf der Trainingsfläche des Gebrauchshundesportvereins Budberg-Baerl den kritischen Augen der Richter. Rund 60 Vierbeiner nahmen in verschiedenen Altersgruppen, den Klassen, an den Wettbewerben teil. „Im Mittelpunkt steht die Gesundheit, die Vitalität des Hundes, seine Proportionen wie auch sein Wesen“, erläutern Peter und Helga Schibol die Kriterien der Kynologischen Zuchtgemeinschaft der Eurasier.

Die Schibols sind seit Jahrzehnten dieser Hunderasse verbunden. Ihre Elsa steht im familiären Mittelpunkt, „und begleitet uns in allen Lebenslagen. Der Eurasier ist ein Kumpeltyp, ein Hund, der seine Menschen liebt und ihnen ganz nah sein will“, sagt Peter Schibol. Die sprichwörtlich treue Hundeseele zeichnet den Eurasier aus. Auch Elsa hat den siebten Sinn, wenn ihren Herrchen etwas fehlt, ist sie zur Stelle. „Der Eurasier ist sehr menschenbezogen und hat eine starke Bindung zur Familie“, so Peter Schibol.

Der Hund wählt sich in seiner Familie oft eine Hauptperson aus, auf die er sich konzentriert. Der Umgang an sich ist problemlos. Wie bei jedem anderen Hund auch ist der Grundgehorsam die Basis für die tierische Freundschaft zwischen Mensch und Eurasier. Tägliches Training vertieft die Bindung, macht konsequent Grenzen deutlich. Auch Familie Schwan aus Eversael führt einen Eurasier. „Da wo du bist, will ich sein“, so ihre Beschreibung zur Grundhaltung des Tiers.