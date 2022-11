Hermann's Bühne in Rheinberg : Lustige Zeitreise in die Siebziger

Szene aus der Komödie „Zurück in die Siebziger“: Spaß habe auch die Suche nach entsprechenden Requisiten für das Bühnenbild gemacht, berichtete Monika Kehrmann. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Nach zweijähriger Pause ist das Ensemble von „HerMann‘s Bühne“ zurück. Im Pfarrheim St. Anna führte es am Wochenende sein neues Stück auf, eine Komödie. Das Publikum verfolgte begeistert die Erlebnisse von Familie Schlatter. Es gab viel zu lachen.

Von Sabine Hannemann

Mit dem verheißungsvollen Satz „Es ist etwas passiert“ startete der Premierenabend von „HerMann‘s Bühne“ im Rheinberger St. Anna Pfarrheim. „Onkel Robert ist aus dem Koma erwacht“, erklärt Mutter Michaela (Anja Wienhold) ihrem Mann Konrad (Werner Dufhaus) und der Tochter Fanni (Melanie Kaczmarek). Eine Nachricht, die für die Familie und den Anhang wie Tante Pauline (Ulla Elsner) völlig überraschend kommt.

Besagter Robert (Frank Maaß) hatte nämlich 1978 in Amerika einen Autounfall, auch ein Schuss soll dabei gefallen sein. Und nun will er zurück zu seiner Familie, zu seiner Nichte Michaela. Aber in seinem Leben fehlen 44 Jahre.

Info Wo es Restkarten für die Vorstellungen gibt Hintergrund Hermann Wesling gründete 1996 das Ensemble „HerMann‘s Bühne“. Über 20 Akteure sind engagiert, spielen oder helfen mit. Eigentlich hätte das 25-jährige Bühnenjubiläum gefeiert werden können. „Durch Corona fehlen uns zwei Jahre. Wir feiern, wenn wir das 25. Stück auf die Bühne gebracht haben“, so Monika Kehrmann. Restkarten für die Vorstellungen am Freitag, 11., und Sonntag 13. November, gibt es im Rheinberger Lädchen, Römerstraße 48.

Um seine Genesung nicht zu gefährden, setzen der begleitende Arzt Prof. Dr. Hyronimus M. Smith (Bernhard Werner) und seine wortgewaltige Assistentin Dr. Muller-Little (Angelika Strauss) die Rahmenbedingungen für den familiären Pflegefall fest. Onkel Robert ist nämlich Teil eines medizinischen Forschungsprojekts des Pentagons und damit streng geheim. Alles muss zurück in die 1970er Jahre katapultiert werden. Das bedeutet: Verzicht auf alle medialen Errungenschaften wie Handy und Laptop, Rückkehr in eine beschauliche Zeit mit Makramee an den Wänden, Batiktischdecke, Peace-Zeichen, Schlaghosen, Toast Hawaii, Käseigeln und Pfirsichbowle. Auch die Sprache muss sich den 70er anpassen. Selbst Pflegerin Paula Bürle (Maria Becker) wird aus dem Ruhestand heraus engagiert, um bei Robert eine schockgleiche Rückkehr zu vermeiden. Keine leichte Aufgabe für Familie Schlatter.

140.675 Euro als jährliches Pflegegeld sind verlockend, vor allem für den knausrigen Familienvater Konrad, der am liebsten seine Zeit mit Molly, der Modelleisenbahn, verbringt. So weit, so gut, wenn da nicht die neugierige Tante Pauline wäre, die sofort spürt, bei den Schlatters etwas ohne sie passiert. Vor allem, als sie erfährt, dass ihr Robertchen zurückkehrt, ist sie nicht mehr zu halten. Schließlich ist er über all die Jahre ihre einzige große Liebe geblieben.

Familie Schlatter bereitet sich auf die Ankunft des Onkels vor. Der Dreiakter nimmt an Fahrt auf. Die Dialoge haben es in sich. Nicht nur, dass sich der damalige Zeitgeist im Wohnzimmer einnistet und Erinnerungen beim Publikum weckt. Auch die damals gängigen Formulierungen kehren zurück. Wortwitz und Situationskomik sorgen beim Publikum für Lacher. Vor allem, wenn Tante Pauline Dinge erklärt. Alt ist sie nämlich nicht, nur fortgeschritten attraktiv. Und Vater Konrad weiß, dass sich hinter dem Begriff Mode das Kürzel für „Mann opfert das Ersparte“ verbirgt. Das Ensemble nimmt das Publikum mit, das für gut zwei Stunden in dem Stück von Regina Reichert in eine andere Zeit abtaucht. Die Gäste gehen begeistert mit, kommen aus dem Lachen kaum noch raus, sorgen für Szenenapplaus.

Spielfreude und Bühnenpräsenz bestimmten den launigen Premierenabend. Seit den Sommerferien hat das Ensemble geprobt. „Immer montags und donnerstags. So hatten wir alle den gleichen Probenstand, denn nicht immer waren wir vollzählig“, sagt Monika Kehrmann, die die Regie hatte und mit viel Engagement die Strippen zog. Endlich wieder auf der Bühne zu stehen, sei für alle ein tolles Gefühl. Sogar zwei Spielaspirantinnen für „HerMann‘s Bühne“ kann Monika Kehrmann melden.

Corona spielt weiter mit, wie sie erzählt. „Wir haben die Veranstaltungen auf 100 Personen begrenzt und die Stühle auf Abstand gestellt“, sagt sie. Spaß hat in jedem Fall die Suche nach entsprechenden Requisiten für das Bühnenbild gemacht. Unter anderem schmückt ein Bild aus den 70ern das Wohnzimmer. „Das Bild zeigt den Vater von Frank Maaß“, so Monika Kehrmann.

Am Ende dürfte kein Auge trocken geblieben sein, denn das Finale hat es in sich und klärt alle Fragen. Ein wirklich gelungener Theaterabend.

(sabi)