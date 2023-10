Verkaufsoffener Sonntag und Trödel Das sind die Pläne für das Herbstfest in Alpen

Der Sommer ist vorbei, auch wenn sich der Oktober gerade noch von seiner sonnigen Seite zeigt. Das ist gut so für das beschauliche Alpen, das sich am ersten Sonntag des Monats ganz besonders rausputzt. Denn der Werbering lädt ein zum Herbstfest, das mitten im Ortskern gefeiert wird und möglichst viele Leute auf die Straßen und Plätze mitten in Alpen locken soll. „Wir haben strahlenden Sonnen bestellt“, scherzt Nicolas Maas vom Vorstand des Werberings. Vorsitzende Alexandra Strametz ist ausgesprochen guter Dinge, dass die Bestellung auch „just in time“ eintreffen wird – auch wenn sie in der Wetter-App die Prognose noch nicht gecheckt hat. „Ich denke positiv. Das Wetter wird schon passen.“ Schließlich feiert der personell runderneuerte Werbering in diesem Jahr Jubiläum. Er wird 50. Die Vorzeichen stehen also günstig für einen goldenen Oktober-Sonntag mitten in Alpen.