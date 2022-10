Wenn Sie sich hinunterbeugen an den Wiesen, an denen Sie entlang laufen oder fahren, erkennen Sie mehr als Gras. Sie könnten das Glitzern auf den Grashalmen bemerken und vielleicht auch gute Laune bekommen. Auf die kleinen Dinge zu achten löst bei vielen Menschen positive Gefühle aus. Woran das liegt? Weil sie selbst im scheinbar Belanglosen Schönheit entdecken, die zuvor gar nicht so sichtbar gewesen ist. Unsere Autorin hält diese Perspektiven gerne fotografisch fest. Wenn Sie auch Lust dazu haben, gehen Sie doch besonders nah an die Wiese ran und knien sich hin.