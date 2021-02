Karneval in Alpen : Menzelener Möhne im Schnee

Alpen-Menzelen Das Virus kann dem Karneval im Herzen nichts anhaben. Ein schönes Beispiel ist die Möhne im Schnee in Menzelen.

Winter kann so schön sein. Auch in Pandemie-Zeiten. Das Virus hat die Jecken von der Straße und aus den Sälen verbannt. Aber dem Karneval in den Herzen kann es nichts anhaben. Das hat Kalender-Fotograf Hans-Josef Angenendt aus Menzelen jetzt an Altweiber auf seinem täglichen Morgenspaziergang entdeckt. Eine Möhne im Schnee, die winkt und dem Spaziergänger ein unverzagtes Helau rüberschickt. RP-Leserin Melina Hansen kennt die Künstlerin. Es ist ihre Oma Anna Terhorst, die die weiße Aufschüttung kreativ genutzt hat, um ein bisschen gute Stimmung zu verbereiten.