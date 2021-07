Energiewende in Rheinberg : Müllofen soll Rheinberg beheizen

Rheinberg Rat beschließt Vorbereitung einer Wärmegesellschaft mit erfahrenen Partnern Gelsenwasser und Stadtwerke Krefeld. Klimafreundliches Projekt verspricht allen Beteiligten Gewinn – auch dem Hausbesitzer.

Der Rat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit großer Mehrheit den Turbo gezündet, um ordentlich Fahrt aufzunehmen, den Klimaschutzzielen rasch näher zu kommen. Die Verwaltung hat den Auftrag mitgenommen, die Gründung einer Wärmegesellschaft vorzubereiten. Die soll maßgeblich von Gelsenwasser und den Stadtwerken Krefeld gezogen werden, die viel Erfahrung einbringen und mit denen die Stadt als Partner erfolgreich einsteigen will in den Aufbau eines Fernwärmenetzes. Das soll die Innenstadt und angrenzende Wohnquartiere – insgesamt etwa 11.000 Einwohner – sowie Gewerbegebiete mit 9000 Beschäftigten klimafreundlich mit Heizenergie versorgen.

Als Heizquelle soll in der Nachbarschaft der gigantische Müllofen Asdonkshof Öl und Gas verdrängen. Dessen Abwärme würde sonst weiter ungenutzt nur heiße Luft produzieren. Die stillgelegte Bahntrasse sei ideal für eine Wärmeleitung, so dass dafür keine Straßen aufgerissen werden müssten.