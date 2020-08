Heimatverein in Rheinberg : Heimatverein radelt Richtung „Normalität“

Ossenberg/Xanten 15 Ossenberger machten sich trotz Corona und Hitze mit der Fiets auf in die Nachbarstadt Xanten. Alle waren sich hinterher einig: Es war richtig schön.

Die Fahrradtour des Heimatvereins Herrlichkeit Ossenberg nach Xanten war sicherlich ein kleiner Schritt zurück ins „normale Leben“, auch wenn es längst noch nicht so war wie vorm Ausbruch der Corona-Pandemie. Das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben. So lautet das Fazit der Radler am Ende einer schönen Tour.