Dorfleben in Ossenberg : Heimatverein Herrlichkeit rundum zufrieden

Dorfleben in Ossenberg

Gute Laune herrschte bei der Glühweinwanderung des Heimatvereins Herrlichkeit Ossenberg. Die nächste Wanderung findet am 19. Januar statt. Foto: HVV

Ossenberg Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Hans Dröttboom wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickt der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg zurück. Als Höhepunkt der Aktivitäten nannte der stellvertretende Vorsitzende Hans Dröttboom in der Mitgliederversammlung den Martinimarkt auf dem Dorfplatz, der bei den Besuchern wieder hervorragend angekommen sei.

Aber auch die Beteiligung an den anderen Veranstaltungen des Heimatvereins bewertete der Vorstand in seinem Bericht als „durchweg mehr als zufriedenstellend“. Dazu zählten etwa die Glühweinwanderung und die Fahrradtour nach Veen mit einer Führung durch das dortige Haus der Geschichte.

Auch ein erfolgreiches Debüt gibt es bei den Heimatfreunden zu feiern. Zum ersten Mal beteiligte sich der Heimatverein mit Führungen durch die Ossenberger Schlosskapelle am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Im Rheinberger Ferienkompass war der Verein zum wiederholten Mal mit seinen bewährten Angeboten in der Roßmühle und im APX mit dabei. Seit dem Sommer findet an jedem ersten Montag im Monat ein Seniorennachmittag unter der Leitung von Silke van Dyk, Margret Albers und Beate Opgenorth im Josefshaus statt. Regelmäßig nehmen mehr als 20 Personen daran teil.