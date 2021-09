Engagiert für das Dorf Büderich : Heimatverein mit neuer Spitze

Büderich Mitglieder des Heimatvereins wählen den Büdericher Bernhard Tepass (61) zum Vorsitzenden. Der hat einige interessante Ideen und möchte noch mehr mit den Menschen im Dorf ins Gespräch kommen.

„Damit leiten wir nach und nach eine Verjüngung des Vorstands ein und können dabei die großen praktischen Erfahrungen des bisherigen Vorstandes nutzen“, so Bernhard Tepass. Es müssten neben den erfolgreichen jährlichen Veranstaltungen wie das Büdericher Grünkohlessen, das Hansefest in Wesel und der Kappesmarkt in Raesfeld neue Aktivitäten für Büderich entwickelt werden.

Es gibt schon konkrete Ideen wie die Vorstellung und anerkennende Würdigung der Berufs- und Lebensleistung überregional bekannter Büdericher Persönlichkeiten in einer jährlichen Serie. Auch an den 150. Jahrestag der 1874 fertiggestellten Eisenbahnbrücke soll gebührend erinnert werden.

Schließlich soll der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Institutionen verstärkt werden, um ein zufriedenstellendes Wohnen und Leben in Büderich zu fördern. Das Aufeinander-Zugehen sei in der Vergangenheit etwas zu kurz gekommen – nur im offenen Gespräch ließen sich gute Lösungen finden, so die Überzeugung des Vorstandes. In dem Zusammenhang weist der Heimatverein auf seine Homepage www.heimatverein-büderich-gest.de oder www.hvbgev.de hin, in dem vielfältige Aktivitäten vorgestellt werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zehn Euro jährlich. Die Zahl der Mitglieder ist seit der Versammlung zweistellig gestiegen.