Heimatgeschichte Alpen : Vom Aufblühen der Vereine

Alpen Der Heimatforscher Karl Bröcheler widmet sich in seinem Gastbeitrag der Geschichte des „Heideblümchens“. Der Gesangsverein bestand zwar nur für kurze Zeit, gehörte aber zu den Pionieren auf der Hei.

Am 20. Juni 1897 wurde ein Verein gegründet, der sich den schönen Namen „Heideblümchen“ gab. Passend zu dem, was es hier auf der Höhe reichlich gab, was dem Ort den Spitznamen „Hei“ bescherte, was auch vielen ein wenig Arbeit und Einkommen gab: die einst nahezu flächendeckende Heide auf dem Höhenzug der Bönninghardt. Dieser Verein wurde nicht uneingeschränkt begrüßt. Es hieß, er sei wohl weniger auf die Pflege des Gesangs, als auf Vergnügungssucht, Tanzmusik, Theater, Stiftungsfeste und dergleichen aus. Überhaupt stand die Geistlichkeit Vereinsgründungen, die ausschließlich der „Lustbarkeit“ dienten, kritisch gegenüber. Nur, wer kann es den Menschen verdenken, wenn sie nach hundert Jahren Trübsal und Not auch ein wenig Abwechslung und Unterhaltung suchten.