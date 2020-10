Nachruf : Orsoyer Ortsvorsteherin Heide Mischke gestorben

Heide Mischke in ihrem Garten in Orsoyerberg. Foto: Armin Fischer

Orsoy Im Alter von 76 Jahren ist vor wenigen Tagen Heide Mischke gestorben. Sie war seit sechs Jahren Ortsvorsteherin von Orsoy. Ihre Verabschiedung aus dem Amt in der letzten Ratssitzung der laufenden Periode am Dienstag erlebte sie nicht mehr.

Heide Mischke stammt ursprünglich aus Bremen, lebte aber bereits seit 59 Jahren in Orsoy. Sie war seit 17 Jahren verwitwet, hinterlässt einen Sohn und eine Tochter und drei Enkelkinder. Sie war gelernte Einzelhandelskauffrau und hat früher im Orsoyer Sparladen gearbeitet. Heide Mischke war auch als Hobby-Malerin aktiv. Wenn sich das Orsoyer Kunst-Spektrum im Alten Rathaus Orsoy präsentierte, war sie meist mit eigenen Werken dabei. Heide Mischke war Mitglied der CDU und gehörte dem Vorstand des CDU-Ortsverbands Orsoy an. Als Ortsvorsteherinn habe sie sich immer politisch neutral verhalten, sagte sie einmal in einem RP-Gespräch: „In diesem Amt bin ich schließlich für alle Orsoyer da.“ up