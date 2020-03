Kommunalpolitik : Heftige Kritik an der Rheinberger CDU

Rheinberg Der langjährige Ratsherr und ehemalige Fraktionsvorsitzende Wolfgang Fillers vermisst Disziplin und Pflichtbewusstsein. Er macht vor allem den amtierenden Fraktionschef Erich Weisser verantwortlich.

Der langjährige Rheinberger Ratsherr und ehemalige CDU-Fraktionsführer Wolfgang Fillers aus Borth übt heftige Kritik an der Rheinberger CDU. Beim Lesen der Niederschrift über den Haupt- und Finanzausschuss am 3. März in Rheinberg (am 12. März ins Ratsinformationssystem) sei er sehr erstaunt gewesen, schreibt Fillers. Und zwar nicht so sehr über die Behandlung der Tagesordnung, sondern vielmehr über die Teilnahme der CDU-Ratsmitglieder.